Mobilità docenti 2021, quali docenti hanno il vincolo triennale e non possono presentare domanda (Di lunedì 5 aprile 2021) Mobilità docenti anno scolastico 2021/22: oltre al più famoso vincolo quinquennale che inchioda alcuni docenti nella provincia di assunzione, un altro vincolo previsto dal CCNI 2019/22 è il cosiddetto "vincolo triennale": chi ce l'ha, chi può derogare, da quando si conta. Tutte le info disponibili nel nostro speciale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 aprile 2021)anno scolastico/22: oltre al più famosoquinquennale che inchioda alcuninella provincia di assunzione, un altroprevisto dal CCNI 2019/22 è il cosiddetto "": chi ce l'ha, chi può derogare, da quando si conta. Tutte le info disponibili nel nostro speciale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, domande passaggio di ruolo o cattedra: quante, requisiti, quale prevale. Video guida - orizzontescuola : Mobilità docenti 21/22, quando scatta precedenza per chi assiste soggetto con disabilità e quali certificazioni pre… - orizzontescuola : Mobilità docenti secondaria 2021, tipologie di posto richiedibili. GUIDA alla compilazione della domanda - univtrends : La Consulta (sent. n. 42 19.03.21) ha ribadito “la naturale vocazione dell’istituzione universitaria a favorire la… - GazzettaDellaSc : Mobilità docenti 2021, chi può presentare domanda e chi no. Quante istanze e quale prevale. Video-guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Vincolo quinquennale: dal parlamento al tribunale. Lettera Un solo ricorso vinto, darà la libertà a tutti coloro che avranno fatto istanza di mobilità! Dimostriamo, per una volta, che i docenti non sono un gregge, ma un branco.

Sono a favore del vincolo quinquennale: vi spiego perché ...di mobilità indicando la sede di preferenza? Oppure, come propone l'ANQUAP, il dirigente scolastico deve confermare l'assunzione in ruolo e poi eventualmente si può fare domanda? Se per i docenti ...

Mobilità 2021 | il governo intervenga al più presto per alleviare le difficoltà dei docenti Lettera Zazoom Blog Un solo ricorso vinto, darà la libertà a tutti coloro che avranno fatto istanza di! Dimostriamo, per una volta, che inon sono un gregge, ma un branco....diindicando la sede di preferenza? Oppure, come propone l'ANQUAP, il dirigente scolastico deve confermare l'assunzione in ruolo e poi eventualmente si può fare domanda? Se per i...