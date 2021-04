L'uomo è stato travolto mentre andava a buttare la spazzatura (Di lunedì 5 aprile 2021) Un anziano è stato investito da uno scooter a Torre del Greco, mentre attraversava la strada per andare a buttare la spazzatura. Torre del Greco, anziano investito da uno scooter: morto sul colpo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 5 aprile 2021) Un anziano èinvestito da uno scooter a Torre del Greco,attraversava la strada per andare ala. Torre del Greco, anziano investito da uno scooter: morto sul colpo su Notizie.it.

Advertising

FBiasin : Ho intervistato un grande artista, che è anche un grande uomo. A volte le due cose non coincidono, nel caso di… - teatrolafenice : ?? «Il cuore dell’uomo è come il vestito del povero; è dove è stato rammendato più volte che è più forte» (Paul Bru… - ULabirinto : È stato quando ha abbandonato la morte e le sue sfide, le idee e le loro prospettive, che l'uomo, solo, è precipita… - H24Hoe : RT @SSelvaggino: FACCIAMO CHIAREZZA: il famoso gesto delle due dita del trend di tik tok che vedete esiste dal 2016 e no mi dispiace per vo… - Andy70BB : @ilgiornale Mica vale solo per loro,tartarughe ed altri animali non endemici ormai hanno sopraffatto gli altri ...i… -