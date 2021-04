Leonardo Lamacchia confessa i momenti bui e progetta il futuro

Leggi su formatonews

(Di lunedì 5 aprile 2021), eliminato da Amici 2021, dopo l’uscita dal programma, torna su instagram, e ringranzia i fan che lo hanno supportato, durante la sua permanenza nella scuola.a ‘Amici’Il cantante, è stato tra i più apprezzati, all’interno del programma della De Filippi, sia per le doti canore, e sia per la sua persona., è stato intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, una lunga chiacchierata, in cui si è parlato del passato, e di quello che sarà il suo. Il cantante, ha anche parlato della differenza d’età, che c’era in casetta, tra lui e gli altri allievi, cosa di cui aveva già parlato con Maria De Filippi. Convivendo con gli altri ragazzi, alla fine, si è reso conto, che la differenza di età ...