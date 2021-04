Inghilterra riapre pub e negozi il 12 aprile. Johnson: “Mi farò una birra” (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Inghilterra riapre pub, palestre e negozi dal 12 aprile. Il premier Boris Johnson ha confermato che da lunedì prossimo l’ù’Inghilterra passerà alla fase 2 della “roadmap per la libertà” dalle restrizioni imposte dalla pandemia. “Non vediamo segnali nei dati attuali per ritenere di dover deviare da questo programma”, ha detto il primo ministro britannico nella conferenza stampa organizzata nella nuova ‘media room’ di Downing Street. Johnson, secondo il piano tracciato nei mesi scorsi, ha quindi annunciato che dall’inizio della prossima settimana in Inghilterra potranno riaprire i negozi non essenziali, i pub, i parrucchieri, le palestre ed altri servizi. “Il 12 aprile andrò anche io al pub e, con cautela ma senza ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 aprile 2021) L’pub, palestre edal 12. Il premier Borisha confermato che da lunedì prossimo l’ù’passerà alla fase 2 della “roadmap per la libertà” dalle restrizioni imposte dalla pandemia. “Non vediamo segnali nei dati attuali per ritenere di dover deviare da questo programma”, ha detto il primo ministro britannico nella conferenza stampa organizzata nella nuova ‘media room’ di Downing Street., secondo il piano tracciato nei mesi scorsi, ha quindi annunciato che dall’inizio della prossima settimana inpotranno riaprire inon essenziali, i pub, i parrucchieri, le palestre ed altri servizi. “Il 12andrò anche io al pub e, con cautela ma senza ...

