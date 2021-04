"Hanno ucciso i giocatori, ora è davvero troppo": Pep Guardiola, uno sfogo estremo contro Uefa e Fifa (Di lunedì 5 aprile 2021) Un duro sfogo, quello di Pep Guardiola. Un duro attacco ai vertici del calcio mondiale ed europeo. Nel mirino il calendario insostenibile, pieno zeppo di impegni. E così, il mister del Manchester City, tuona: "La Uefa e la Fifa Hanno ucciso i giocatori perché così è davvero troppo. Non abbiamo avuto una pausa infrasettimanale da quando abbiamo iniziato, nemmeno una - premette -. Non c'è giocatore che possa sostenere tutto questo, non solo fisicamente ma anche mentalmente. È impossibile", rimarca Guardiola. Il suo Manchester City infatti è ancora in lotta su tutti i fronti: Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup. Ovvia la stizza del mister. E Guardiola spiega come riesce a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Un duro, quello di Pep. Un duro attacco ai vertici del calcio mondiale ed europeo. Nel mirino il calendario insostenibile, pieno zeppo di impegni. E così, il mister del Manchester City, tuona: "Lae laperché così è. Non abbiamo avuto una pausa infrasettimanale da quando abbiamo iniziato, nemmeno una - premette -. Non c'è giocatore che possa sostenere tutto questo, non solo fisicamente ma anche mentalmente. È impossibile", rimarca. Il suo Manchester City infatti è ancora in lotta su tutti i fronti: Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup. Ovvia la stizza del mister. Espiega come riesce a ...

