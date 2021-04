Dybala, McKennie e Arthur in gruppo: tornano già col Napoli? Addio allo "stile-Juve" (Di lunedì 5 aprile 2021) La "punizione" è durata ben poco. Secondo quanto si apprende, Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur si sono allenati regolarmente insieme al resto del gruppo alla Continassa. Si tratta dei tre giocatori della Juventus pizzicati a fare una festa in casa in barba alle norme anti-Covid, una festa interrotta dai carabinieri dopo la segnalazione di un tifoso bianconero. Insomma, i tre sono subito tornati ad allenarsi agli ordini di Andrea Pirlo, in seguito a una multa e all'esclusione dal derby contro il Torino, visto in tribuna e pareggiato dai bianconeri per 2-2 con un gol nelle battute finali della partita del solito Cristiano Ronaldo. Ora, Pirlo valuterà le loro condizioni per una eventuale chiamata per la delicatissima sfida di mercoledì contro il Napoli, che si presenterà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) La "punizione" è durata ben poco. Secondo quanto si apprende, Paulo, Westonsi sono allenati regolarmente insieme al resto delalla Continassa. Si tratta dei tre giocatori dellantus pizzicati a fare una festa in casa in barba alle norme anti-Covid, una festa interrotta dai carabinieri dopo la segnalazione di un tifoso bianconero. Insomma, i tre sono subito tornati ad allenarsi agli ordini di Andrea Pirlo, in seguito a una multa e all'esclusione dal derby contro il Torino, visto in tribuna e pareggiato dai bianconeri per 2-2 con un gol nelle battute finali della partita del solito Cristiano Ronaldo. Ora, Pirlo valuterà le loro condizioni per una eventuale chiamata per la delicatissima sfida di mercoledì contro il, che si presenterà ...

