Draghi oggi è a Tripoli, prima visita all'estero del premier (Di lunedì 5 aprile 2021) Triplice obiettivo italiano: riprendersi un ruolo strategico nel Mediterraneo, garantire le forniture energetiche e la questione migranti Leggi su rainews (Di lunedì 5 aprile 2021) Triplice obiettivo italiano: riprendersi un ruolo strategico nel Mediterraneo, garantire le forniture energetiche e la questione migranti

Advertising

ilfoglio_it : A Draghi, Mimmo Parisi non piace affatto, e a confermarlo presidente dell'Anpal è oggi il ministro del Lavoro Orlan… - pfmajorino : #Fontanavattene pochi minuti fa ha detto che in #Lombardia c'è stato 'qualche problema informatico'. No, siamo di f… - Palazzo_Chigi : Presentata oggi al Presidente Draghi “A sostegno di chi ha più bisogno”, l'iniziativa promossa da @coldiretti, Fili… - gaiafil1 : RT @nonsonpago1: “Visita in #Libia” Stupenda, infinito Mauro...?? #Biani ! ?? #Draghi Revisione dei campi di prigionia dei #migranti… - Mitramacco : RT @nonsonpago1: “Visita in #Libia” Stupenda, infinito Mauro...?? #Biani ! ?? #Draghi Revisione dei campi di prigionia dei #migranti… -