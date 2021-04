Denise Pipitone, come si chiama la trasmissione russa: data, orario e come vederla in streaming (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti…Vogliamo certezza e basta“. Lo scrivono su Facebook in una nota congiunta Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, il cui drammatico caso si è riacceso a seguito della segnalazione dell’impressionante somiglianza con una ragazza russa che cerca la madre naturale e che racconta di essere stata rapita da bambina. Una segnalazione nata dal programma “????? ???????” (“Lasciali parlare” o “Che parlino”) che martedì dovrebbe rendere noti i risultati sul gruppo sanguigno, nonostante la bagarre a distanza con la famiglia di Denise. Il programma sarà trasmesso alle 19:45 locali, cioè alle 18:45 italiane. Con ogni probabilità la trasmissione sarà trasmessa in streaming sulla home page del ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti…Vogliamo certezza e basta“. Lo scrivono su Facebook in una nota congiunta Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di, il cui drammatico caso si è riacceso a seguito della segnalazione dell’impressionante somiglianza con una ragazzache cerca la madre naturale e che racconta di essere stata rapita da bambina. Una segnalazione nata dal programma “????? ???????” (“Lasciali parlare” o “Che parlino”) che martedì dovrebbe rendere noti i risultati sul gruppo sanguigno, nonostante la bagarre a distanza con la famiglia di. Il programma sarà trasmesso alle 19:45 locali, cioè alle 18:45 italiane. Con ogni probabilità lasarà trasmessa insulla home page del ...

