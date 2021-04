Covid, in Puglia finiti i posti i terapia intensiva con l’Ecmo: una 37enne trasferita a Palermo (Di lunedì 5 aprile 2021) In Puglia sono terminati i posti di terapia intensiva con Ecmo, l’ossigenazione extracorporea cuore-polmone. Così una paziente 37enne, positiva al Covid e con una grave polmonite bilaterale interstiziale, è stata trasferita all’Ismett di Palermo. Lo ha reso noto il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute della Regione Siciliana, Mario La Rocca. Per la donna, infatti, potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con il macchinario che sostituisce le funzioni di cuore e polmone e che in Puglia è disponibile solo al Policlinico di Bari. Da qui la decisione di attivare un aereo dell’Aeronautica militare che ha trasportato la paziente in Sicilia decollando dalla base di Brindisi il giorno di Pasquetta. Negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Insono terminati idicon Ecmo, l’ossigenazione extracorporea cuore-polmone. Così una paziente, positiva ale con una grave polmonite bilaterale interstiziale, è stataall’Ismett di. Lo ha reso noto il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute della Regione Siciliana, Mario La Rocca. Per la donna, infatti, potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con il macchinario che sostituisce le funzioni di cuore e polmone e che inè disponibile solo al Policlinico di Bari. Da qui la decisione di attivare un aereo dell’Aeronautica militare che ha trasportato la paziente in Sicilia decollando dalla base di Brindisi il giorno di Pasquetta. Negli ...

