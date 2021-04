Covid: Asl Teramo, Pasqua e Pasquetta vaccini per dializzati Da domani prosegue ciclo, 2000 soggetti (Di lunedì 5 aprile 2021) Teramo - - Non si è fermata in questi giorni la campagna vaccinazioni in provincia di Teramo: ieri, giorno di Pasqua, e oggi, Pasquetta, la direzione strategica della Asl e le direzioni di presidio hanno costituito alcune squadre vaccinali. In due giorni hanno inoculato dosi a circa 200 persone fra dializzati e loro cargiver. domani riprende il normale calendario: in provincia saranno vaccinati circa duemila soggetti fragili. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 aprile 2021)- - Non si è fermata in questi giorni la campagna vaccinazioni in provincia di: ieri, giorno di, e oggi,, la direzione strategica della Asl e le direzioni di presidio hanno costituito alcune squadre vaccinali. In due giorni hanno inoculato dosi a circa 200 persone frae loro cargiver.riprende il normale calendario: in provincia saranno vaccinati circa duemilafragili. leggi tutto

