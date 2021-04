Coronavirus, controlli in aumento a Pasqua: 105 multe a Napoli, 50 in provincia (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono state 105 le persone sanzionate solo nel giorno di Pasqua dai carabinieri del comando provinciale di Napoli in citta’ per mancato rispetto delle normative anticovid. I militari hanno presidiato il territorio con pattuglie e posti di blocco nei luoghi nevralgici (il lungomare, il bosco di Capodimonte, il centro storico, i quartieri Vomero e Posillipo) mentre a sorvegliare le coste provvedono le motovedette dei Carabinieri della compagnia Napoli centro. I controlli sono proseguiti anche oggi e si avvarranno del monitoraggio fornito dai Carabinieri del nucleo Elicotteristi. Le sanzioni elevate hanno riguardato il mancato utilizzo della mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti contagio e la residenza in altro comune. Durante i controlli i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono state 105 le persone sanzionate solo nel giorno didai carabinieri del comandole diin citta’ per mancato rispetto delle normative anticovid. I militari hanno presidiato il territorio con pattuglie e posti di blocco nei luoghi nevralgici (il lungomare, il bosco di Capodimonte, il centro storico, i quartieri Vomero e Posillipo) mentre a sorvegliare le coste provvedono le motovedette dei Carabinieri della compagniacentro. Isono proseguiti anche oggi e si avvarranno del monitoraggio fornito dai Carabinieri del nucleo Elicotteristi. Le sanzioni elevate hanno riguardato il mancato utilizzo della mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti contagio e la residenza in altro comune. Durante ii ...

