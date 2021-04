Cina, segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa (Di lunedì 5 aprile 2021) La registra il più grande aumento giornaliero di nuovi casi di in più di due mesi: una città al confine con il Myanmar nella provincia sud - occidentale dello Yunnan rappresenta tutti i nuovi casi ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) La registra il più grande aumento giornaliero di nuovidi in più di due mesi: unaal confine con il Myanmar nella provincia sud - occidentale dello Yunnan rappresenta tutti i nuovi...

Advertising

isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa https://… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa https://… - LiciaBon : RT @Gazzettino: Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa https://t.co… - TeoloMassimo : RT @ilmessaggeroit: Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa https://… - 22Alex87JUVE : RT @ilmessaggeroit: Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa https://… -