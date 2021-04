Chi è il compagno di Vittoria Puccini, Fabrizio Lucci (Di lunedì 5 aprile 2021) Vittoria Puccini è legata da anni a Fabrizio Lucci, i due condividono la passione per il cinema e la televisione anche se lui, per il suo tipo di lavoro, resta sempre dietro le quinte. Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci sono legati da molti anni, lui è direttore della fotografia e ha lavorato sia per il cinema che per la televisione: i due si sono conosciuti in uno di questi progetti, ecco chi è il compagno della protagonista de La Fuggitiva, la miniserie che va in onda oggi in prima serata su RAI 1. Fabrizio Lucci è nato a Roma il 30 luglio del 1961, ha 59 anni ed è del segno del Leone. Il compagno di Vittoria Puccini è un apprezzato direttore della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021)è legata da anni a, i due condividono la passione per il cinema e la televisione anche se lui, per il suo tipo di lavoro, resta sempre dietro le quinte.sono legati da molti anni, lui è direttore della fotografia e ha lavorato sia per il cinema che per la televisione: i due si sono conosciuti in uno di questi progetti, ecco chi è ildella protagonista de La Fuggitiva, la miniserie che va in onda oggi in prima serata su RAI 1.è nato a Roma il 30 luglio del 1961, ha 59 anni ed è del segno del Leone. Ildiè un apprezzato direttore della ...

