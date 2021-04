Catania, Stefania Sberna indicò chi avrebbe dovuto prendere il suo posto (video) (Di lunedì 5 aprile 2021) Uno scambio di messaggi su Whatsapp tra Stefania Sberna e un tifoso del Catania sono venuti alla luce oggi. La speaker del Calcio Catania per oltre 30 anni aveva indicato chi avrebbe potuto sostituirla prima della sua prematura scomparsa. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Uno scambio di messaggi su Whatsapp trae un tifoso delsono venuti alla luce oggi. La speaker del Calcioper oltre 30 anni aveva indicato chipotuto sostituirla prima della sua prematura scomparsa. ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Catania, Stefania Sberna indicò chi avrebbe dovuto prendere il suo posto (video) - - MeridioNews : La voce del Calcio Catania è delle figlie di Stefania Sberna L'avventura di Federica e Giulia inizia con «Ciao mamm… - vincenzolarosa_ : RT @SportSicilia: #Catania Federica e Giulia, figlie di Stefania Sberna, al debutto come speaker rossazzurre, sulle orme della madre (foto… - DarioFanciullo : Vittoria importante nel segno di Stefania , questa vittoria è anche per te ! #cataniaviterbese , aggiungetemi nel m… - IgorPagano46 : RT @SportSicilia: #Catania Federica e Giulia, figlie di Stefania Sberna, al debutto come speaker rossazzurre, sulle orme della madre (foto… -