Sequestri in un camper. Denunciato per ricettazione un cittadino bosniaco (Di domenica 4 aprile 2021) Una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un machete, uno sfollagente, 2 orologi sportivi, 2 catalizzatori, poco meno di 2 mila euro e numerosi attrezzi da officina: questo quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne bosniaco. Gli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, nell'ambito di una vasta attività di controllo del territorio, hanno ispezionato il camper dove vive, con moglie e figli, una ragazzo di nazionalità bosniaca. Gli orologi, i catalizzatori, lo sfollagente, il machete e gli attrezzi sono stati trovati sui vari ripiani del camper mentre la scacciacani era nascosta all'interno della federa di un cuscino. Tutto il materiale è stato sequestrato al fine di verificarne la provenienza; stessa sorte per il denaro contante, circa 2 mila euro, trovato nella disponibilità del 28enne.

