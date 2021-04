Pirati dei Caraibi e i personaggi femminili (Di domenica 4 aprile 2021) Siamo arrivati al quarto capitolo della saga di Pirati dei Caraibi che stasera verrà trasmesso su Italia 1. In occasione della maratona a tema, ritorniamo a parlare dei film con qualche approfondimento. In Pirati dei Caraibi – Oltrei i confini del mare rivediamo Jack Sparrow e Barbossa, rispettivamente interpretati da Johnny Depp e Geoffrey Rush. Sono assenti Orlando Bloom e Keira Knightley, che lasciano spazio a Penelope Cruz e Ian McShane. Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare in breve Marina inglese e ciurma di Pirati sono nuovamente in competizione, l’obiettivo è quello di trovare la fonte della giovinezza. Jack Sparrow si trova costretto a viaggiare con il pirata Barbanera e la sua vecchia fiamma Angelica Teach. Al comando delle navi inglesi c’è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Siamo arrivati al quarto capitolo della saga dideiche stasera verrà trasmesso su Italia 1. In occasione della maratona a tema, ritorniamo a parlare dei film con qualche approfondimento. Indei– Oltrei i confini del mare rivediamo Jack Sparrow e Barbossa, rispettivamente interpretati da Johnny Depp e Geoffrey Rush. Sono assenti Orlando Bloom e Keira Knightley, che lasciano spazio a Penelope Cruz e Ian McShane.dei– Oltre i confini del mare in breve Marina inglese e ciurma disono nuovamente in competizione, l’obiettivo è quello di trovare la fonte della giovinezza. Jack Sparrow si trova costretto a viaggiare con il pirata Barbanera e la sua vecchia fiamma Angelica Teach. Al comando delle navi inglesi c’è ...

