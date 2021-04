Pasqua | Papa Bergoglio dice la sua sui vaccini | “Superare i ritardi”

(Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr –parla deied esorta la Comunità internazionale anella distribuzione: “Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Icostituiscono uno strumento essenziale per questa lotta”.e il monito suisuirivolge quindi un monito alla Comunità internazionale: “Nello spirito di un ‘internazionalismo dei ...

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un'ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - Pontifex_it : Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la m… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita… - Aletav17 : RT @Pontifex_it : Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la mentalit… - IlPrimatoN : 'Nello spirito di un 'internazionalismo dei vaccini', esorto pertanto l'intera Comunità internazionale a un impegno…

Se nella veglia del sabato santo ilaveva incoraggiato una nuova ripartenza con lena dopo i guasti della pandemia , nel giorno diha descritto una situazione incerta e delicata che ...... arciprete di San Pietro e vicario delper la Città del Vaticano, la benedizione "Urbi et Orbi". "L'annuncio dinon mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via ...