Neymar espulso in Psg - Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel! (Di domenica 4 aprile 2021) PARIGI (Francia) - Neymar e il difensore portoghese Tiago Djalo sono stati espulsi nell'ultimo tratto dei partita tra Psg e Lille. Entrambi hanno ricevuto il cartellino rosso al minuto 89 per un fallo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 aprile 2021) PARIGI (Francia) -e il difensore portoghese Tiagosono stati espulsi nell'ultimo tratto dei partita tra Psg e Lille. Entrambi hanno ricevuto il cartellino rosso al minuto 89 per un fallo ...

Advertising

sportli26181512 : #Neymar espulso in #Psg-Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel!: Il brasiliano è stato espulso nel finale insieme… - infoitsport : Psg sgonfio, Neymar espulso: il Lilla vince 1-0 e va in testa - infoitsport : Ligue 1: David batte Golia, il Lille espugna Parigi e fugge a +3. Espulso Neymar - Sportmediaset - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Psg sgonfio, #Neymar espulso: il #Lilla vince 1-0 e va in testa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE1 - Espulso Neymar, il Lille batte il Psg e va in testa -