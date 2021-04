Newcastle-Tottenham 2-2: Kane non basta a Mourinho (Di domenica 4 aprile 2021) Altro risultato non proprio positivo per il Tottenham di Jose Mourinho che non va oltre il pareggio contro il Newcastle: doppietta di Kane Altra battuta d’arresto per il Tottenham di Jose Mourinho. Il Tottenham, a St. James Park contro il Newcastle, spreca il vantaggio accumulato nel primo tempo con la doppietta di Kane. Prima frazione di gioco che si conclude sull’1-2 che i londinesi però non capitalizzano: Willock al minuto 86 riporta la gara in parità con Lamela, che allo scadere, va ad un passo dal gol vittoria. ????-???? ?? The points are shared at St James' Park. ?? #NUFC 2-2 #THFC ? pic.twitter.com/AwZ6DkevqI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 4, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Altro risultato non proprio positivo per ildi Joseche non va oltre il pareggio contro il: doppietta diAltra battuta d’arresto per ildi Jose. Il, a St. James Park contro il, spreca il vantaggio accumulato nel primo tempo con la doppietta di. Prima frazione di gioco che si conclude sull’1-2 che i londinesi però non capitalizzano: Willock al minuto 86 riporta la gara in parità con Lamela, che allo scadere, va ad un passo dal gol vittoria. ????-???? ?? The points are shared at St James' Park. ?? #NUFC 2-2 #THFC ? pic.twitter.com/AwZ6DkevqI —Hotspur (@SpursOfficial) April 4, 2021 Leggi su Calcionews24.com

