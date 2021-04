Moto3, GP Doha 2021: risultati warm-up. Masià davanti a tutti, Andrea Migno 2° a 25 millesimi (Di domenica 4 aprile 2021) Jaume Masià conferma di essere il grande favorito per la vittoria del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale Moto3. Lo spagnolo, che scatterà dalla pole-position, ha timbrato il miglior tempo nel warm-up, dove i centauri hanno avuto a disposizione gli ultimi venti minuti per effettuare la messa a punto. L’alfiere della Red Bull KTM Ajo ha siglato un perentorio 2:06.482, avendo così la meglio su Andrea Migno per appena 25 millesimi. Il nostro portacolori, sesto sullo schieramento di partenza, insegue da vicino con la Honda del Rivacold Snipers Team e sembra avere un buon passo in vista della gara. Leggerrmente più attardato l’argentino Gabriel Rodrigo, quarto sulla griglia di partenza e terzo nel warm-up a 0.179 di ritardo con la ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Jaumeconferma di essere il grande favorito per la vittoria del GP di, seconda tappa del Mondiale. Lo spagnolo, che scatterà dalla pole-position, ha timbrato il miglior tempo nel-up, dove i centauri hanno avuto a disposizione gli ultimi venti minuti per effettuare la messa a punto. L’alfiere della Red Bull KTM Ajo ha siglato un perentorio 2:06.482, avendo così la meglio super appena 25. Il nostro portacolori, sesto sullo schieramento di partenza, insegue da vicino con la Honda del Rivacold Snipers Team e sembra avere un buon passo in vista della gara. Leggerrmente più attardato l’argentino Gabriel Rodrigo, quarto sulla griglia di partenza e terzo nel-up a 0.179 di ritardo con la ...

