Milan, Altafini: “Il calo di Theo mi sorprende, a volte si intestardisce” (Di domenica 4 aprile 2021) José Altafini, ex attaccante del Milan, ha parlato del calo di rendimento di Theo Hernandez nelle ultime uscite. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021) José, ex attaccante del, ha parlato deldi rendimento diHernandez nelle ultime uscite. Le dichiarazioni

Advertising

mirko_masella : RT @sportli26181512: Milan, un grande ex: 'Il suo calo mi sorprende, sbaglia anche davanti': José Altafini, ex attaccane del Milan,... http… - sportli26181512 : Milan, un grande ex: 'Il suo calo mi sorprende, sbaglia anche davanti': José Altafini, ex attaccane del Milan,...… - sportli26181512 : Altafini su Hernandez: 'Il suo calo mi stupisce, ma Theo è fondamentale': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,… - zazoomblog : Milan-Sampdoria 1-1 Altafini: “Davanti serve movimento. Theo che calo” - #Milan-Sampdoria #Altafini: #“Davanti… - MilanLiveIT : José Altafini commenta il momento del #Milan e sprona #TheoHernandez ???? -