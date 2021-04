Masters1000 Miami, Hubert Hurkacz fa i complimenti a Sinner: “Futuro radioso davanti a lui” (Di domenica 4 aprile 2021) Hubert Hurkacz è il nuovo nome tra i vincitori del torneo Masters1000 di Miami. Il giocatore polacco sugella la sua grandissima settimana e dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev supera anche Jannik Sinner per 7-6 6-4, salendo fino al numero 16 delle classifiche mondiali. Il polacco, intervistato a caldo dalle televisioni dopo il successo, era emozionatissimo: “Qualcosa di bellissimo, di incredibile. Non riesco a capire nulla, sono felicissimo”. Il polacco vede nell’ottavo game del secondo set come uno dei punti di svolta della partita: dopo essere stato sopra 4-0, Sinner aveva ripreso vigore nel suo gioco salendo fino al 4-3, venendo ‘graziato’ dal nastro sul passante dell’azzurro sul 30 pari: “Quello è stato un game importantissimo, sono stato felicissimo di aver ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)è il nuovo nome tra i vincitori del torneodi. Il giocatore polacco sugella la sua grandissima settimana e dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev supera anche Jannikper 7-6 6-4, salendo fino al numero 16 delle classifiche mondiali. Il polacco, intervistato a caldo dalle televisioni dopo il successo, era emozionatissimo: “Qualcosa di bellissimo, di incredibile. Non riesco a capire nulla, sono felicissimo”. Il polacco vede nell’ottavo game del secondo set come uno dei punti di svolta della partita: dopo essere stato sopra 4-0,aveva ripreso vigore nel suo gioco salendo fino al 4-3, venendo ‘graziato’ dal nastro sul passante dell’azzurro sul 30 pari: “Quello è stato un game importantissimo, sono stato felicissimo di aver ...

