LIVE Moto2 | GP Doha in DIRETTA | Lowes vince ancora in Qatar davanti a Gardner | 4° Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LADELLA MOTO3 18.08 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.06 Bella gara in rimonta anche per i debuttanti azzurri Celestino Vietti e Tony Arbolino, 7° e 11°. Decima piazza abbastanza deludente per il romano Fabio Di Giannantonio. Di seguito la top10 del GP di2021 per la: 1 22 S.39:52.702 2 87 R.+0.190 3 25 R. FERNANDEZ +3.371 4 72 M.+6.789 5 79 A. OGURA +16.640 6 37 A. FERNANDEZ +16.887 7 13 C. ...