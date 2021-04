La lezione “segmentata” di 45 minuti, come organizzarla sfruttando risorse e strumenti [INTERVISTA] (Di domenica 4 aprile 2021) In questo periodo le case editrici sono più che mai attente a elaborare proposte teoriche e operative che possano andare incontro alle esigenze dei docenti. E a ben guardare in tutto questo fermento, la principale imputata è sempre lei, la lezione frontale, un dispositivo pedagogico che vede ormai sempre più offuscato il suo ultrasecolare prestigio a vantaggio di schemi di lavoro maggiormente coinvolgenti e inclusivi. L'articolo La lezione “segmentata” di 45 minuti, come organizzarla sfruttando risorse e strumenti INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 aprile 2021) In questo periodo le case editrici sono più che mai attente a elaborare proposte teoriche e operative che possano andare incontro alle esigenze dei docenti. E a ben guardare in tutto questo fermento, la principale imputata è sempre lei, lafrontale, un dispositivo pedagogico che vede ormai sempre più offuscato il suo ultrasecolare prestigio a vantaggio di schemi di lavoro maggiormente coinvolgenti e inclusivi. L'articolo La” di 45

Advertising

orizzontescuola : La lezione “segmentata” di 45 minuti, come organizzarla sfruttando risorse e strumenti [INTERVISTA] - danymak : Grazie a questo sito culturale che consiglia la lettura della 'lezione segmentata' - danymak : Ecco il link al webinar sulla lezione segmentata di oggi - Zanichelli_ed : RT @Zanichelli_ed: Oggi pomeriggio appuntamento con Dany Maknouz @danymak e il suo Webinar 'La lezione segmentata' in cui l'autrice illustr… - GiuseppeGp86g : RT @Zanichelli_ed: Oggi pomeriggio appuntamento con Dany Maknouz @danymak e il suo Webinar 'La lezione segmentata' in cui l'autrice illustr… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione segmentata La lezione segmentata: libro di Dany Maknouz per Zanichelli tweet 'La lezione segmentata. Ritmata, varia, integrata', edito da Zanichelli, di Dany Maknouz, docente di matematica e formatrice, è un manuale assai interessante rivolto ai docenti che non intendono lasciare ...

Scuola, rientro in classe con i tamponi per gli studenti: uno a settimana per proteggere tutti Leggi anche › La lezione segmentata rivoluziona la didattica › Didattica a distanza e bambini: dopo un anno di Covid, è dura X Apertura da dopo Pasqua "Se la situazione epidemiologica ...

La lezione “segmentata” di 45 minuti, come organizzarla sfruttando risorse e strumenti [INTERVISTA] Orizzonte Scuola tweet 'La. Ritmata, varia, integrata', edito da Zanichelli, di Dany Maknouz, docente di matematica e formatrice, è un manuale assai interessante rivolto ai docenti che non intendono lasciare ...Leggi anche › Larivoluziona la didattica › Didattica a distanza e bambini: dopo un anno di Covid, è dura X Apertura da dopo Pasqua "Se la situazione epidemiologica ...