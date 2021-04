Katia Ricciarelli: “Non ho avuto figli, Pippo Baudo mi chiese di abortire” (Di domenica 4 aprile 2021) “Morire per amore? Io non sono un’eroina nella vita.” La battuta di Katia Ricciarelli, ospite di Serena Bortone qualche giorno fa, introduce un argomento ricco di spunti: quello dell’amore. La cantante lirica è stata per anni legata a Pippo Baudo ma i due non hanno avuto figli. Di lui, però, preferisce non parlare su Rai 1, però racconta di come la mancanza di suo padre non abbia influenzato il rapporto con gli uomini: “Non mi è mancata la figura paterna, sono riuscita comunque a creare dei rapporti poi con gli uomini successivamente.” Non è mancata una battuta sugli amori: “Io civetta? Ero quella che aveva il coraggio, per attirare l’attenzione dei ragazzi, facevo cadere il fazzoletto come Desdemona. Ma sai quanti ne ho persi? Oggi però faccio così: mi butto giù, dico che sono brutta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) “Morire per amore? Io non sono un’eroina nella vita.” La battuta di, ospite di Serena Bortone qualche giorno fa, introduce un argomento ricco di spunti: quello dell’amore. La cantante lirica è stata per anni legata ama i due non hanno. Di lui, però, preferisce non parlare su Rai 1, però racconta di come la mancanza di suo padre non abbia influenzato il rapporto con gli uomini: “Non mi è mancata la figura paterna, sono riuscita comunque a creare dei rapporti poi con gli uomini successivamente.” Non è mancata una battuta sugli amori: “Io civetta? Ero quella che aveva il coraggio, per attirare l’attenzione dei ragazzi, facevo cadere il fazzoletto come Desdemona. Ma sai quanti ne ho persi? Oggi però faccio così: mi butto giù, dico che sono brutta ...

