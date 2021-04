Juventus | Chiellini deciso | ”Col Napoli è una partita da vincere!”

(Di domenica 4 aprile 2021): mercoledì abbiamo unaimportante, che sarebbe importante vincere, dobbiamo andare avanti facendo il massimo e cercando di conquistare il nostro obiettivo, la zona Champions League Giorgio, difensore e capitano della, dopo il pareggio ottenuto contro il Torino ed in vista del recupero contro il, carica i compagni di squadra ed èaffermando: “E’ unada vincere”. “Abbiamo commesso errori che a questi livelli non puoi concederti – dicein riferimento al match con il Torino-. È un peccato, perché quando abbiamo avuto la lucidità di tenere lain mano l’abbiamo fatto, senza rischiare e creando occasioni. Quest’anno commettiamo troppi errori, ma in questo momento ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, #Buffon e #Chiellini potrebbero non rinnovare: su #DouglasCosta ci sono anche i #Tigres - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Chiellini: '#Juve, se vuoi la #Champions devi battere il #Napoli'????? - TheMattDP10 : ?NON CI CREDO: La JUVENTUS boccia un giocatore: ecco il retroscena - emilio_giuliano : Zona #Champions... ???????????????????????????? Juventus, Chiellini: 'Il nostro obiettivo è la zona Champions, mercoledì sarà im… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Chiellini: '#Juve, se vuoi la #Champions devi battere il #Napoli'????? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiellini

Troppo spesso lafatica a contenere le 'catene' sulle fasce, cosa che gli allenatori ... Mettiamoci che in difesa De Ligt,, Demiral e Bonucci hanno avuto spesso problemi fisici, e ...Le probabili formazioni di- Napoli :(4 - 4 - 2) : Szczesny, Cuadrado, de Ligt,, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Morata. ...La partita Juventus - Napoli del 7 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A ...Una partita che però ha riservato alcuni bei momenti, come l'esultanza di Chiesa davanti alla telecamera e il cinque tra assist-man Giorgio Chiellini e goleador CR7. Sui canali ufficiali della Juve, ...