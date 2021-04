Inter | Sconcerti | “Nerazzurri sfiniti ma continuano ad allungare Juventus? Ha molti problemi”

Leggi su mediagol

(Di domenica 4 aprile 2021) L'si avvia alla sua rincorsa definitiva. Se lo merita.Queste le parole di Mariovenuto in merito alla vittoria di misura dell'contro il Bologna e al pareggio dellaper 2-2 nel derby cittadino con il Torino. Giornata di verdetti quella che ha preceduto la domenica di Pasqua, con diversi risultati che hanno cominciato a delineare in maniera un po' più chiara le sorti finali della stagione. Tra questi anche la vittoria dei, sembrati stanchi e poco lucidi in alcune situazioni ma usciti vincitori con merito. Ecco le parole di, concentratosi nel suo editoriale al Corriere della Sera proprio sul momento attuale attraversato dalla compagine di Antonio Conte."L’continua la sua piccola oscurità. Fa ...