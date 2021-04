Inter, Lukaku a quota 20 gol per due stagioni di fila: prima di lui anche Icardi e pochi altri… (Di domenica 4 aprile 2021) tps titleLukaku DA RECORD/tps titlecaption id="attachment 1116675" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionUn altro gol, il 20esimo in campionato. Romelu Lukaku, anche contro il Bologna, ha messo il suo nome a referto portandosi per la seconda stagione di fila a quota 20 reti in Serie A. Il bomber dell'Inter è assoluto protagonista della cavalcata della squadra di Conte verso lo scudetto.prima di lui, solo pochi altri giocatori nerazzurri erano riusciti a raggiungere tale traguardo. Andiamoli a scoprire... ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) tps titleDA RECORD/tps titlecaption id="attachment 1116675" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionUn altro gol, il 20esimo in campionato. Romelucontro il Bologna, ha messo il suo nome a referto portandosi per la seconda stagione di20 reti in Serie A. Il bomber dell'è assoluto protagonista della cavalcata della squadra di Conte verso lo scudetto.di lui, soloaltri giocatori nerazzurri erano riusciti a raggiungere tale traguardo. Andiamoli a scoprire... ITA Sport Press.

Advertising

Inter : ???? | RRRROMEEEEELUUUUU!!! 31' - Sempre lui!!! Ravaglia devia sul palo il colpo di testa di #Lukaku, che poi ribadi… - Inter : ?? | MACCHINA #Lukaku è il settimo giocatore nella storia dell'Inter a segnare almeno 2?0? gol in @SerieA per due a… - OptaPaolo : 7 - Romelu #Lukaku è diventato il 7° giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni c… - infoitsport : GdS - L'Inter non si ferma più, Lukaku è l'uomo del destino - LucaNasir_33 : @kravotz @RomeluLukaku9 Guarda non me ne fregava un cazzo del campionato ma veramente ora tocca sentire che Lukaku… -