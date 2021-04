In Francia arrestate 5 donne | preparavano un attentato jihadista per Pasqua

Advertising

HuffPostItalia : Francia, arrestate 5 donne. Sventato attacco terroristico a Pasqua - Corriere : Arrestate 5 donne a Montpellier, sventato possibile atto terroristico - MariaGiuliaDelf : RT @AndFranchini: #Francia, arrestate 5 donne. Sventato attacco terroristico a #Pasqua Il progetto di colpire un sito religioso a Montpelli… - yyz_perez : RT @Corriere: Arrestate 5 donne a Montpellier, sventato possibile atto terroristico - LeveHome : RT @AndFranchini: #Francia, arrestate 5 donne. Sventato attacco terroristico a #Pasqua Il progetto di colpire un sito religioso a Montpelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia arrestate

Con lei sono statela madre e le tre sorelle, una delle quali minorenne. Durante la perquisizione della loro abitazione, in un quartiere disagiato di Beziers, sono stati trovati prodotti ...Con lei sono statela madre e le tre sorelle, una delle quali minorenne. Durante la perquisizione della loro abitazione, in un quartiere disagiato di Beziers, sono stati trovati prodotti ...Cittadino nigeriano arrestato per detenzione al fine di spaccio di stupefacente 4 Aprile 2021 Il video della caduta di massa sul ghiacciaio durante la gara ciclistica “Mountain of Hell” in Francia 4 ...Una donna sconosciuta all'antiterrorismo fino a pochi giorni fa aveva pianificato un'azione in un sito religioso a Montpellier ...