Il GP F1 australiano sarà più veloce di 5 secondi con le modifiche del 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 aprile 2021) Gli organizzatori del Gran Premio d’Australia hanno svelato le loroal circuito dell’Albert Park per il GP F1che si svolgerà entro la fine dell’anno. GP F1: perché il più? Nel tentativo di migliorare le opportunità di sorpasso, gli organizzatori hanno annunciato a febbraio che avrebbe modificato il layout della pista dell’Albert Park. Il complesso delle curve 9 e 10 è destinato a essere modificato in modo significativo, con la zona di frenata pesante impostata per essere completamente rimossa e aperta in uno sweep più, aumentando le velocità di ingresso a sinistra-destra delle curve 11-12. La rimozione della chicane Turn 9-10 offre il potenziale per una nuova zona DRS più lunga. Anche la curva 13riprofilata con camber ...