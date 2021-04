I genitori muoiono di covid in due mesi | figlia uccisa da un cancro fulmimante qualche settimana dopo

(Di domenica 4 aprile 2021) Tre morti nella stessa famiglia , i duee una, in poco più di due: una sequenza di lutti così travolgente che qualcuno, in città, quasi non ci crede. A , 53 anni, è morta venerdì, ...

'I mieiaveva scritto - erano stimati e amati da tutti, purtroppo la vita ci ha messo a dura prova ma noi quattro fratelli saremo uniti come papà e mamma ci hanno insegnato. Voglio dirvi che ...sono titolari della ditta di trasporto pubblico che opera tra il Cassinate e l'alto Casertano. Luigi Franzese (figlio di un agente di Polizia in servizio presso la questura di Caserta) e ...Tre morti nella stessa famiglia, i due genitori e una figlia, in poco più di due mesi: una sequenza di lutti così travolgente che qualcuno, in città, quasi non ci crede. Adalisa Dario, 53 anni, è ...CHIOGGIA - Tre morti nella stessa famiglia, i due genitori e una figlia, in poco più di due mesi: una sequenza di lutti così travolgente che qualcuno, in città, quasi non ci crede. Adalisa Dario, 53 ...