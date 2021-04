Dossier aperture sul tavolo di Draghi Voce da Palazzo Chigi | occhio alla data Salvini ha commissariato Speranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 aprile 2021) Forse davvero Matteoè riuscito a convincere Marioad "allentare" le maglie delle chiusure. Secondo indiscrezioni provenienti da, il premier avrebbe sulla scrivania un piano per permettere di riaprire almeno in parte confini e attività intorno a metà aprile. In barba a quanto ribadito dal ministro della Salute Roberto, capofila dei chiusuristi, che facendo leva sulle opinioni di scienziati e virologi come Massimo Galli e Andrea Crisanti ribadisce da settimane la necessità di tenere tutto chiuso almeno fino a maggio. In realtà, già il decreto approvato la scorsa settimana prevede pur nella abolizione delle cosiddette zone gialle delle "finestre di libertà" e la possibilità di riaprire bar e ristoranti in quei territori in cui curva dei contagi e situazione ...