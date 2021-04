Covid Calabria, oggi 511 contagi e 10 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 511 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 10 morti, secondo l’ultima tabella aggiornata. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 640.766 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 682.074 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Complessivamente le persone risultate positive al coronavirus sono 48.904 (+511 rispetto a ieri), quelle negative 591.862. Questi i dati relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 511 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimodi. Si registrano altri 10, secondo l’ultima tabella aggiornata. Inadsono stati sottoposti a test 640.766 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 682.074 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Complessivamente le persone risultate positive al coronavirus sono 48.904 (+511 rispetto a ieri), quelle negative 591.862. Questi i dati relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Powered by WPeMatico

Advertising

infoitinterno : Covid, nuova ordinanza di Spirlì: Calabria in zona rossa fino al 21 aprile - infoitinterno : Covid, Calabria zona rossa fino al 21 aprile: ecco cosa si può fare e le limitazioni agli spostamenti - infoitinterno : Covid, Calabria zona rossa fino al 21 aprile. Ecco cosa cambia per scuole e spostamenti - arma_ga : Tanto per quanto serve.. qui fanno quelli che vogliono. Sono indisciplinati. #Covid_19 #zonarossa #Crotone #Calabria - infoitinterno : Vaccinazioni Covid Italia: il report regione per regione. Calabria terzultima -