Amici | Alessandra Celentano nella bufera | “Togliamo ascolti a questo teatrino mascherato da scuola” | mette il mi piace e il web insorge

Leggi su baritalianews

(Di domenica 4 aprile 2021), ieri, sabato 4 aprile è andato in onda e, come ha solito, ha fatto il boom di. La trasmissione, oltre ad avere una formula chetantissimo è anche popolata da personaggi, tra insegnati e allievi così ben assortiti che la trasmissione scivola via garantendo, ogni volta, colpi di scena divertenti e interessanti. La presenza di Arisa ha sconvolto tutti Ieri, Arisa è arrivata in trasmissione con un look che ha divertito, stupito e incuriosito un po’ tutti. Aveva un paio di baffi molti vistosi e alla domanda di Maria De Filippi sul perché si fosse messa i baffi, lei ha rispoto così: «Stamattina mi sentivo un po’ maschio, un po’ femmina… Quindi ho optato per la non scelta». E Maria De Filippi le ha risposto: «Hai fatto bene, viva il genere umano». Maria De Filippi non ha mai nascosto di essere molto ...