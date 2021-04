Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 13:10 (Di sabato 3 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio e il weekend Pasquale Italia tutta rossa restrizioni fino a Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori in Campania Puglia Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta al Trentino Alto Adige Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si potrà entrare soltanto con te è negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile le marche il Veneto e la Provincia autonoma di Trento Passeranno in arancione scende a 098 sotto soglia di Carmen valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra uno terapie Intensive al 41% tasso di positività stabile al 6:06 %curva epidemica inizia a decrescere ma lentamente si ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio e il weekend Pasquale Italia tutta rossa restrizioni fino a Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori in Campania Puglia Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta al Trentino Alto Adige Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si potrà entrare soltanto con te è negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile le marche il Veneto e la Provincia autonoma di Trento Passeranno in arancione scende a 098 sotto soglia di Carmen valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra uno terapie Intensive al 41% tasso di positività stabile al 6:06 %curva epidemica inizia a decrescere ma lentamente si ...

