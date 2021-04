Tutto confermato: Pordenone, esonerato Tesser. Soluzione interna Domizzi. Il comunicato (Di sabato 3 aprile 2021) Come anticipato nella serata di ieri, il Pordenone ha esonerato il tecnico Attilio Tesser. Fatale la serie di risultati negativi e la zona playout molto vicina. La sconfitta per 4-1 a Brescia non ha lasciato scampo all’ex Cremonese. Al suo posto pronto Maurizio Domizzi. Questo il comunicato: “Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato Attilio Tesser dall’incarico di allenatore della Prima squadra. «La Società si deve prendere sempre le sue responsabilità – dichiara il presidente Mauro Lovisa -: nei momenti positivi come in quelli negativi. Dover cambiare allenatore è una sconfitta per tutti, in primis per la Società e chiaramente per me, ma siamo arrivati a questa scelta, certamente non facile, per dare una scossa forte dopo un periodo troppo lungo senza risultati. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Come anticipato nella serata di ieri, ilhail tecnico Attilio. Fatale la serie di risultati negativi e la zona playout molto vicina. La sconfitta per 4-1 a Brescia non ha lasciato scampo all’ex Cremonese. Al suo posto pronto Maurizio. Questo il: “IlCalcio comunica di aver sollevato Attiliodall’incarico di allenatore della Prima squadra. «La Società si deve prendere sempre le sue responsabilità – dichiara il presidente Mauro Lovisa -: nei momenti positivi come in quelli negativi. Dover cambiare allenatore è una sconfitta per tutti, in primis per la Società e chiaramente per me, ma siamo arrivati a questa scelta, certamente non facile, per dare una scossa forte dopo un periodo troppo lungo senza risultati. ...

