Sollevamento pesi, Europei 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 3 marzo (Di sabato 3 aprile 2021) Riprende quest'oggi il percorso di qualificazione a Tokyo 2020 per il Sollevamento pesi, con gli Europei di Mosca che vedranno impegnati i migliori atleti del Vecchio Continente, alla ricerca di misure utili per centrare il pass a cinque cerchi. Due le sfide in programma nella prima giornata, entrambe femminili, con i -45 kg al via dalle ore 16, mentre alle ore 18 toccherà a -49 kg, dove Giulia Imperio entrerà con la terza misura virtuale, alla ricerca di un podio non troppo distante per le sue ambizioni. Le finali saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva sui canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Sky, ma anche in streaming su Eurosport Player, disponibili anche per DAZN e Tim Vision. IL programma DI GIORNATA Sabato 3 aprile 16.00 Finale 45 kg ...

