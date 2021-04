Serie C | Vibonese-Bari | le probabili formazioni e lo streaming

(Di sabato 3 aprile 2021)si gioca oggi al “Razza” a partire dalle 15.00 per la 34a giornata del campionato diC girone C. I padroni di casa sono alle prese con una complessa operazione salvezza, mentre i Galletti pugliesi corrono per garantirsi, al termine della regular season, la terza piazza. Queste le possibilidel confronto. Il momento dellaLaarriva all’incontro odierno, dopo bella vittoria fatta registrare domenica scorsa, in casa, contro il Teramo, piegato con il risultato di 3-1. A permettere di conquistare tre preziosi punti in chiave salvezza ai rossoblu, sono state le reti firmate da Plescia e Spina, poi seguite dall’autogol di Lasik nel finale dell’incontro, Di Pinzauti su rigore, invece, la segnatura che ha illuso a inizio del match, la ...

Advertising

sportface2016 : #SerieC, una positività al #COVID19 nel gruppo squadra della #Vibonese - barinelpallone : Serie C, designazioni arbitrali: Vibonese-Bari a Ricci di Firenze. I precedenti… - peppe76199232 : RT @NewsTuttoC: C'è crisi e crisi: tra problemi societari e focolai Covid-19, la doppia cifra delle serie negative. Ravenna e Pistoiese, qu… - Vale_Debbi : RT @NewsTuttoC: C'è crisi e crisi: tra problemi societari e focolai Covid-19, la doppia cifra delle serie negative. Ravenna e Pistoiese, qu… - settalese : RT @NewsTuttoC: C'è crisi e crisi: tra problemi societari e focolai Covid-19, la doppia cifra delle serie negative. Ravenna e Pistoiese, qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Vibonese

Goal.com

LaC torna in campo per il turno pasquale e la Ternana potrebbe avere un doppio motivo per ... Il Catania ospita la Viterbese, mentre il Bari va in casa della. Chiude Catanzaro - Bisceglie.... cioè Catania Viterbese, Potenza Juve Stabia, Teramo Turris, Ternana Avellino,Bari e Virtus Francavilla Cavese, infine avremo alle ore 17.30 Catanzaro Bisceglie. RISULTATIC, ...Almeno una classifica della Lega pro, il Novara è riuscito a scalarla. È quella delle commissioni pagate agli agenti nell’anno solare 2020. La società guida questa singolare graduatoria con una spesa ...Presentando i risultati Serie C per questo ricchissimo sabato di Pasqua ... Teramo Turris, Ternana Avellino, Vibonese Bari e Virtus Francavilla Cavese, infine avremo alle ore 17.30 Catanzaro Bisceglie ...