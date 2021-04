Serie C | Ternana in festa | le Fere battono l’Avellino e tornano in Serie B

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 aprile 2021) Adesso è ufficiale: laCalcio di Cristiano Lucarelli vince il Gruppo C dellaC e diventa la prima squadra italiana ad ottenere la promozione/vittoria del campionato in questa stagione sportiva. Un dominio mai in discussione che è stato certificato oggi dopo il triplice fischio finale della partita interna giocata contro(4-1 il risultato), attuale seconda forza del torneo. È una promozione inB meritatissima per le. Una gara che descrive, perfettamente, lo strapotere degli umbri in campionato. LaCalcio brinda ufficialmente al ritorno inB battendo nettamentesecondo in classifica. È la certificazione di una caratura tecnica e di una ...