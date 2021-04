Serie A 29esima giornata al Crotone non bastano tre gol per uscire indenne dal “Diego Armando Maradona” (Di sabato 3 aprile 2021) Napoli 4 Crotone 3 Marcatori: Insigne 19°, Osimhen 21°, Simy 24° Mertens 34°, Simy 47°, Messias 58°, Di Lorenzo 74° Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Bakayoko (Elmas), Politano (Lozano), Mertens (Zielinski), Insigne, Osimhen (Petagna), All. Gattuso Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto (Marrone), Rispoli (Pereira), Messias, Benali, Zanellato, Molina (Di Carmine), Ounas (Vulic), Simy. All. Cosmi Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo Assistenti: Baccini – Berti Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Abisso – Avar: Giallatini Ammoniti: Rispoli, Benali, Messias, Rojas Angoli: 7 a 5 per il Crotone Recupero: 3 minuti La difesa da condannare ancora per come “regala” le vittorie agli avversari. Simy mattatore della ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 aprile 2021) Napoli 43 Marcatori: Insigne 19°, Osimhen 21°, Simy 24° Mertens 34°, Simy 47°, Messias 58°, Di Lorenzo 74° Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Bakayoko (Elmas), Politano (Lozano), Mertens (Zielinski), Insigne, Osimhen (Petagna), All. Gattuso(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto (Marrone), Rispoli (Pereira), Messias, Benali, Zanellato, Molina (Di Carmine), Ounas (Vulic), Simy. All. Cosmi Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo Assistenti: Baccini – Berti Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Abisso – Avar: Giallatini Ammoniti: Rispoli, Benali, Messias, Rojas Angoli: 7 a 5 per ilRecupero: 3 minuti La difesa da condannare ancora per come “regala” le vittorie agli avversari. Simy mattatore della ...

Advertising

CalcioWeb : I risultati del campionato di @SerieA, la 29esima giornata: la nuova classifica - sportli26181512 : Serie A, la nuova classifica: bagarre Champions, la Lazio supera la Roma: E' bagarre Champions in Serie A dopo le g… - NapoliTime : Serie A, il Napoli affronta il Crotone per la 29esima giornata - PasqualeVespa : Serie A, il Napoli affronta il Crotone per la 29esima giornata - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Benevento-Parma streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… -