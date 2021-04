Prossima giornata Serie A calcio: orari, tv, programma, streaming Sky e DAZN, calendario 10-12 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) La trentesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si giocherà tra sabato 10 e lunedì 12 aprile. Si inizierà sabato 10 con tre gare, una alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45, poi domenica 11 si giocheranno sei incontri, uno alle 12.30, tre alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 20.45, infine lunedì 12 si chiuderà con un match alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della trentesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Abbonati ora a DAZN e ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) La trentesimadellaA 2020-2021 disi giocherà tra sabato 10 e lunedì 12. Si inizierà sabato 10 con tre gare, una alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45, poi domenica 11 si giocheranno sei incontri, uno alle 12.30, tre alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 20.45, infine lunedì 12 si chiuderà con un match alle ore 20.45. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte le partite della trentesimadellaA 2020-2021 di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Abbonati ora ae ...

