Programmi TV di stasera, sabato 3 aprile 2021. Città Segrete fa tappa a Palermo (Di sabato 3 aprile 2021) Corrado Augias Rai1, ore 21.25: Una Serata tra Amici Una serata per festeggiare un protagonista dello spettacolo italiano: Christian De Sica. One man show che segna il ritorno in Rai dell’artista romano: una passeggiata tra musica e parole, una serie di monologhi. Una Serata tra Amici vedrà anche il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione della serata sarà Carlo Verdone. Il programma è prodotto in collaborazione con Ballandi. Pino Strabioli affiancherà il protagonista nel racconto della sua carriera. Rai2, ore 21.05: F.B.I. 3×04 Amore folle: Durante una Quinceañera, festa molto sentita in molte comunità latino-americane, un uomo armato irrompe in un locale messicano, fa fuoco ed uccide la festeggiata e sua madre. Rai2, ore 21.50: Blue Bloods 10×14 Fuoco amico: Durante una retata pianificata da Jamie, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 aprile 2021) Corrado Augias Rai1, ore 21.25: Una Serata tra Amici Una serata per festeggiare un protagonista dello spettacolo italiano: Christian De Sica. One man show che segna il ritorno in Rai dell’artista romano: una passeggiata tra musica e parole, una serie di monologhi. Una Serata tra Amici vedrà anche il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione della serata sarà Carlo Verdone. Il programma è prodotto in collaborazione con Ballandi. Pino Strabioli affiancherà il protagonista nel racconto della sua carriera. Rai2, ore 21.05: F.B.I. 3×04 Amore folle: Durante una Quinceañera, festa molto sentita in molte comunità latino-americane, un uomo armato irrompe in un locale messicano, fa fuoco ed uccide la festeggiata e sua madre. Rai2, ore 21.50: Blue Bloods 10×14 Fuoco amico: Durante una retata pianificata da Jamie, ...

i10comandamenti : RT @emerge67: Come sempre, con i programmi di #DomenicoIannacone rimango senza fiato. Stasera ancora di più. #Odissea #teatropatologico #da… - emerge67 : Come sempre, con i programmi di #DomenicoIannacone rimango senza fiato. Stasera ancora di più. #Odissea… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 1 Aprile 2021 - infoitcultura : Programmi stasera in tv 2 aprile: la guida tv completa di oggi - infoitcultura : anticipazioni TV Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 2 Aprile 2021 di La -