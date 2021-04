Pregiudicato 61enne arrestato nel Milanese con 60 armi da fuoco

(Di sabato 3 aprile 2021) Ieri, la polizia haunodontotecnico trovato in possesso di una sessantina didae oltre duemila munizioni di vario calibro. Anni fa, all'uomo,, la prefettura aveva revocato la licenza per la collezione didopo che una serie di controlli avevano evidenziato diverse irregolarità. Secondo quanto riferito dalla questura del capoluogo lombardo, nel pomeriggio gli agenti della Volante del commissariato di Rho (Milano) hanno fermato a Nerviano (Milano) l'uomo a bordo di un'auto, sulla quale hanno trovato una pistola Tanfoglio calibro 9 x 21 con matricola abrasa, cento munizioni calibro 22 e altri pezzi di.E' scattata così una perquisizione nell'abitazione e nei box di Lainate in uso all'uomo, alla quale hanno partecipato gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Pregiudicato 61enne

Yahoo Finanza

