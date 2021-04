Partita Genoa-Fiorentina 1-1: gol di Destro e Vlahovic (Di sabato 3 aprile 2021) Si conclude la Partita Genoa-Fiorentina valida per la 29esima giornata di serie A con il risultato di 1-1. Gara sbloccata con un gol dei padroni di casa al 13? minuto e subito seguito dal pareggio. Il secondo tempo nonostante i Viola decimati a causa dell’espulsione di Ribery non ha riscontrato azioni pericolose. Le due squadre si trovano ora al 13° e 14° posto separate da due punti Genoa-Fiorentina come si è svolta la Partita? Primo tempo La Partita inizia subito con il Genoa in vantaggio al 13? grazie al gol di Destro: Zappacosta serve l’inserimento di Scamacca alle spalle di Quarta; il numero 9 si allunga e rimette in mezzo per Destro che, tutto solo, appoggia in rete. La Fiorentina non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Si conclude lavalida per la 29esima giornata di serie A con il risultato di 1-1. Gara sbloccata con un gol dei padroni di casa al 13? minuto e subito seguito dal pareggio. Il secondo tempo nonostante i Viola decimati a causa dell’espulsione di Ribery non ha riscontrato azioni pericolose. Le due squadre si trovano ora al 13° e 14° posto separate da due punticome si è svolta la? Primo tempo Lainizia subito con ilin vantaggio al 13? grazie al gol di: Zappacosta serve l’inserimento di Scamacca alle spalle di Quarta; il numero 9 si allunga e rimette in mezzo perche, tutto solo, appoggia in rete. Lanon ...

