NieR Automata, il cosplay di 2B firmato Lada Lyumos in tre differenti versioni – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 3 aprile 2021) Lada Lyumos si è cimentata con 2B, la protagonista di NieR Automata, rappresentando il personaggio in tre differenti versioni: ecco il suo cosplay.. 2B rimane uno dei personaggi più quotati per i cosplay, e Lada Lyumos ha voluto interpretarlo in tre differenti versioni, tutte naturalmente tratte da NieR Automata. Quale preferite? Non è la prima volta che la modella russa si cimenta con la letale combattente creata dalla fantasia di Yoko Taro, ricordiamo ad esempio la combo da cardiopalma con Kalinka Fox e lo splendido set solitario in abito bianco. “2B or not 2B? Non è più questa la domanda … Notizie giochi L'articolo NieR ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 aprile 2021)si è cimentata con 2B, la protagonista di, rappresentando il personaggio in tre: ecco il suo.. 2B rimane uno dei personaggi più quotati per i, eha voluto interpretarlo in tre, tutte naturalmente tratte da. Quale preferite? Non è la prima volta che la modella russa si cimenta con la letale combattente creata dalla fantasia di Yoko Taro, ricordiamo ad esempio la combo da cardiopalma con Kalinka Fox e lo splendido set solitario in abito bianco. “2B or not 2B? Non è più questa la domanda … Notizie giochi L'articolo...

