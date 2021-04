Napoli-Crotone, Cosmi: “Punizione Mertens non c’era” (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe parole del tecnico del Crotone Serse Cosmi al termine della sconfitta contro il Napoli: “Sul tablet ho rivisto la Punizione di Mertens e la Punizione su Messias, volevo capire se c’era un fallo e non l’ho capito. Contro l’Atalanta un gol difficilmente basta, con la Lazio e il Bologna meritavamo di piu’. Il Napoli non prendeva 3 gol in casa da tempo, ma ne abbiamo presi 4- Se il calcio si potesse scindere in fase difensiva e offensiva si potrebbe fare un calcolo. Il calcio e’ equilibrio. Paghiamo a caro prezzo gli errori in difesa. Non siamo particolarmente fortunati. Ci sono stati nostri errori, mancanza di qualita’, ma prendiamo dei gol incredibili. Ci mancava il gol di Di Lorenzo di sinistro, che non e’ un mancino puro. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe parole del tecnico delSerseal termine della sconfitta contro il: “Sul tablet ho rivisto ladie lasu Messias, volevo capire seun fallo e non l’ho capito. Contro l’Atalanta un gol difficilmente basta, con la Lazio e il Bologna meritavamo di piu’. Ilnon prendeva 3 gol in casa da tempo, ma ne abbiamo presi 4- Se il calcio si potesse scindere in fase difensiva e offensiva si potrebbe fare un calcolo. Il calcio e’ equilibrio. Paghiamo a caro prezzo gli errori in difesa. Non siamo particolarmente fortunati. Ci sono stati nostri errori, mancanza di qualita’, ma prendiamo dei gol incredibili. Ci mancava il gol di Di Lorenzo di sinistro, che non e’ un mancino puro. ...

