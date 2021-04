(Di sabato 3 aprile 2021) Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "Il retrogusto amaro di tutta questa faccenda è avere la conferma che chi doveva proteggermi invece mi intercettava. Questo è certo. La mia vita era in pericolo e loro lo sapevano". E' lo sfogo con l'Adnkronos di, la giornalista freelancenell'inchiesta della Procura di Trapani su alcune ong. Anche se il Procuratore Maurizio Agnello ha anticipato all'Adnkronos che di quelle intercettazioni "non c'è traccia nell'informativa". Tra le conversazioni registrate della giornalista, che da anni si occupa delle rotte dell'immigrazione ma soprattutto della Libia, ci sono anche alcune con la sua legale, l'avvocata Alessandra Ballerini. "Loro sapevano dei contatti di alcuni attori importanti del traffico di esseri umani e le connivenze politiche che avevano tra Italia e la Libia, ma non mi ...

_av0n : RT @gadlernertweet: Il caso della giornalista Nancy Porsia spiata dai pm di Trapani riguarda la democrazia. Cioè tutti noi - fisco24_info : Nancy Porsia: 'Anziché essere protetta venivo intercettata': 'Il retrogusto amaro di tutta questa faccenda è avere… - ascochita : RT @gadlernertweet: Il caso della giornalista Nancy Porsia spiata dai pm di Trapani riguarda la democrazia. Cioè tutti noi - evan7527 : RT @il_laocoonte: la libertà è in pericolo solo quando ci vanno di mezzo loro - giovcusumano : RT @gadlernertweet: Il caso della giornalista Nancy Porsia spiata dai pm di Trapani riguarda la democrazia. Cioè tutti noi -

Sabato mattina sul caso eclatante delle intercettazioni nei confronti di, che da anni si occupa della rotta dei migranti dalla Libia, e di altri colleghi tra cui Antonio Massari del ...Tra loro, firme che hanno contribuito a fare chiarezza su cosa accade in Libia, come Francesca Mannocchi e, già minacciata di morte dai trafficanti libici per il suo lavoro. Giornalisti ...Il caso di Nancy Porsia, giornalista intercettata senza essere indagata, deve produrre una conseguenza: si apra un dibattito e si stabilisca se è valido il principio per il quale il suo lavoro (e con ...Ci sarebbero conversazioni, foto e fonti derivanti dalle intercettazioni a numerosi giornalisti nelle carte dell’inchiesta della procura di ...