Monza, una ragazza picchiata e stuprata dal compagno viene ritrovata a casa di lui. Era tornata poche ore dopo (Di sabato 3 aprile 2021) Narcotizzata e stuprata, torna dal suo carnefice per impedire la diffusione di un filmato esplicitamente sessuale: abusata di nuovo, viene salvata dai carabinieri Non si arresta l'ondata di esecrabili episodi di violenza sessuale ai danni di donne di ogni età: dopo la 21enne di Bari, sequestrata, segregata e stuprata per mesi da un egiziano cui aveva chiesto ospitalità dopo aver abbandonato il nido familiare a seguito di dissapori con i genitori, e la 18enne violentata da un portantino dell'Asp di Enna, un 46enne di Brugherio, in Brianza, è stato arrestato dai carabinieri di Monza dopo aver sequestrato e violentato reiteratamente una donna conosciuta da appena un mese. Tutto parte da un'intossicazione per una smodata assunzione di farmaci e ...

