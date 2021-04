Milan-Sampdoria, Crudeli disperato dopo il palo di Kessié: “Andate a lavorare” (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Tiziano Crudeli ha commentato Milan-Sampdoria, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 1-1. Prima il gol di Quagliarella, successivamente l’espulsione di Silva e infine la rete di Hauge: non abbastanza per i rossoneri guidati da Pioli, frenati dal pari casalingo. Crudeli ha esplicitato particolare contrarietà dopo il palo colpito da Kessié allo scadere, lasciandosi andare a dichiarazioni dettate dalla frustrazione. Di seguito il VIDEO della reazione del commentatore di fede rossonera, amareggiato per il passo falso del Diavolo. LA REAZIONE DI Crudeli GLI HIGHLIGHTS DI Milan-Sampdoria SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Tizianoha commentato, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 1-1. Prima il gol di Quagliarella, successivamente l’espulsione di Silva e infine la rete di Hauge: non abbastanza per i rossoneri guidati da Pioli, frenati dal pari casalingo.ha esplicitato particolare contrarietàilcolpito daallo scadere, lasciandosi andare a dichiarazioni dettate dalla frustrazione. Di seguito ildella reazione del commentatore di fede rossonera, amareggiato per il passo falso del Diavolo. LA REAZIONE DIGLI HIGHLIGHTS DISportFace.

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - texwillerwest : #MilanSampdoria una grande #Sampdoria domina poi resta in 10 e subisce un goal in contropiede, da polli! #Milan i p… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan-Sampdoria 1-1, Hauge risponde a Quagliarella. Si fermano i rosson… -