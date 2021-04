Milan-Sampdoria 1-1: voti, highlights e tabellino del match (Di sabato 3 aprile 2021) Si è da poco concluso il match di Serie A tra Milan e Sampdoria. Ecco voti, highlights e tabellino finale del match di San Siro Una partita fondamentale quella che si è appena conclusa a San Siro tra Milan e Sampdoria. Rossoneri chiamati a metter pressione sia all’Inter in vetta che alle avversarie per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Si è da poco concluso ildi Serie A tra. Eccofinale deldi San Siro Una partita fondamentale quella che si è appena conclusa a San Siro tra. Rossoneri chiamati a metter pressione sia all’Inter in vetta che alle avversarie per la L'articolo proviene da Inews.it.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - wilokiribobo : Il Milan poteva uscire solo con un pareggio contro una squadra di 10 uomini. davvero povero, si aspettava di più F… - LAROMA24 : Serie A, Milan-Sampdoria 1-1: Hauge risponde a Quagliarella #AsRoma -